Kocaeli'de makine deposunda yangın: Alevlere müdahale sürüyor
08.11.2025 09:49
DHA
DHA, İHA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir makine deposunda çıkan yangına müdahale devam ediyor.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir makine deposunda yangın çıktı.
Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Dumanlar gökyüzünü kaplarken durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışması devam ediyor.