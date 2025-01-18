Kocaeli'de market yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Kocaeli'de market yangını: 6 kişi dumandan etkilendi

Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmandaki 6 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 76 yaşındaki S.G. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangın, markette hasara yol açtı.

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Ortalığı karıştıran mesaj: "Hakkınızı helal edin"

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