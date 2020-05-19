Kocaeli'de maske zorunluluğu

Kocaeli'de yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Kurul, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 20 Mayıs'tan itibaren ikinci bir karara kadar "açık alanlar da dahil olmak üzere" tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.



Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.



BEZ MASKE STANDARTLARI YAYIMLANDI

