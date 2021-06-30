Kocaeli’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Kocaeli'de bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Otomobilin takla attığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.  Kaza nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı - DHA 30.06.2021 - 19:23 | Son Güncelleme : 30.06.2021 - 21:04

Kocaeli’de minibüs ile otomobil çarpıştı: 10 yaralı

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Derince mevkisinde işçileri taşıyan, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen minibüs ile bir otomobil çarpıştı. Otomobil takla atarken, minibüs ise orta refüje devrildi. 

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaklaşık iki saat ulaşıma kapanan otoyolun İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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