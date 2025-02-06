Kocaeli'de motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak

Kocaeli'de olumsuz hava şartları nedeniyle scooter, motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.

Kocaeli'de motokuryelerin trafiğe çıkışına yasak

'de scooter, motosiklet ve motokuryelere olumsuz hava engeli...

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle tedbirler alındı.

Bu kapsamda bugün saat 16.00'dan yarın saat 09.00'a kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbir amaçlı yasaklandı.​​​​​​​

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