Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması

Kocaeli'de bu gece 24.00 itibarıyla motosiklet sürücüleri ve motokuryelerin trafiğe çıkması yarın 12.00'ye kadar yasaklandı.

Kocaeli'de motosiklet sürücüleri ve motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, kentte beklenmediği kaydedildi.

Hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak yoğun buzlanma beklendiği vurgulanan açıklamada, "Motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin 24 Şubat Pazartesi günü saat 00.00 ile aynı gün saat 12.00'ye kadar trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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