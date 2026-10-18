Kocaeli’de Namazgah Barajı bölgesinde tahliye kararı

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU’nun uyarıları doğrultusunda, Namazgah Barajı’ndan Sarısu Deresi’nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgede su baskını riski bulunduğunu belirtti.



Dere yatağına yakın yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların, tedbir amacıyla daha güvenli bölgelere geçmelerinin can ve mal güvenliği açısından hayati önem taşıdığını belirten Ölmez, "Kolluk kuvvetlerimiz ve Zabıta Müdürlüğümüz, vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla sahada çalışmalarına başlamıştır. Tahliye ve konaklama desteği sağlanacaktır. Vatandaşlarımız, belediyemize ait araçlarla gitmek istedikleri güvenli noktalara ulaştırılacak; konaklayacak yeri bulunmayan hemşehrilerimiz ise Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin misafirhanelerinde ve belediye tesislerinde misafir edilecektir. Önemle hatırlatıyoruz: Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım.”