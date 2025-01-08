Kocaeli'de okul bahçesinde bıçaklı kavga: 1 öğrenci yaralı

Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrenciler M.A. (16) ile Ö.S. (16) arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda M.A. bıçakla bacağından yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Ö.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

