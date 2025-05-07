Kocaeli'de okul yangını

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Şehit Özcan Kan Fen Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lisenin çatı kısmında başlayan yangın hızlı şekilde büyüdü.

Okul içinde bulunan öğrenciler güvenli şekilde tahliye edildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu da okula gelerek ekiplerden bilgi aldı.



Öte yandan okul, dron ile havadan da görüntülendi.