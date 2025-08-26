Kocaeli'de operasyon: 12 kilo 73 gram esrar ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 12 kilo 73 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ve uyarıcı maddeyle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 12 kilo 73 gram kubar esrar, 583 kök kenevir, 260 gram kenevir tohumu ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

