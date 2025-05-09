Kocaeli'de ormanlık alanlara giriş yasağı

Valilikten yapılan açıklamada, Kocaeli İli Orman Yangınları ile Mücadele Kurulu tarafından olası orman yangınlarına karşı tedbir kararları alındığı belirtildi.



Kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Mayıs-1 Kasım'da yasaklandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Resmi tescilli orman parkı ve tabiat parkı alanları haricinde her türlü ormanlık alanlarda mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması, dilek feneri, meşale, havai fişek benzeri yangın çıkmasına sebep olabilecek malzemelerin sokulması, kullanılması ve konaklama yapılması yasaklanmıştır." denildi.



Ormanlık alanlarda ATV, UTV ve benzeri araçların önceden belirlenmiş alanlar dışında kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Kocaeli sınırları içindeki ormanlarda şüpheli şahıslar görüldüğü takdirde 112 Acil Çağrı Merkezi vasıtasıyla Orman Bölge Müdürlüğü, işletme müdürlükleri, işletme şefliklerine bildirilecektir. Her türlü izinsiz avlanmalar, mahalle muhtarlıkları, av ve yaban hayatı birimleri ve güvenlik güçlerince takip edilecektir." ifadeleri kullanıldı.