Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti

Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın korkuya sebep oldu. Evlerin bitişiğindeki yangın, binalara sıçramadan söndürüldü.

Kocaeli'de otluk alanda çıkan yangın evleri tehdit etti

'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıktı.

Yangının evlerin çok yakında çıkması büyük korku yaşatırken, vatandaşlar hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı.

EVLERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, yangını evlere sıçramadan söndürdü.

Evlerin dış cephesi de suyla soğutuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...