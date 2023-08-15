Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan bir otomobil galerisi, otomobille gelen saldırganlar tarafından kurşunlandı. İçerisinde kimsenin bulunmadığı iş yerine isabet eden kurşunlar nedeniyle camlar kırıldı.

Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı

'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki bir otomobil galerisine saat 22.00 sıralarında otomobille gelen iki şüpheli, ateş açtı.

İş yerinin kapalı olduğu saatlerde yaşanan saldırıda kurşunların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı.

Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı - 1

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, iş yerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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