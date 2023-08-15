Kocaeli'de oto galeriye silahlı saldırı

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerindeki bir otomobil galerisine saat 22.00 sıralarında otomobille gelen iki şüpheli, ateş açtı.
İş yerinin kapalı olduğu saatlerde yaşanan saldırıda kurşunların isabet ettiği iş yerinin camları kırıldı.
Silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, iş yerini kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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