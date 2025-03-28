Kocaeli’de oto galeriye silahlı saldırı

Kocaeli’de bir otomobil galerisi kurşunlandı.



Olay, saat 10.30 sıralarında Körfez ilçesindeki Eşref Bitlis Caddesi’nde bulunan oto galeride meydana geldi.



Otomobille gelen T.H., araçtan galeriye ateş açtı. Galeri dükkanı sahibi A.Y. de yanındaki tabancayı çekip, karşılık verdi.



T.H. geldiği otomobille kaçarken, silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.



Kurşunlardan biri cadde üzerinde bulunan oto parçacı dükkanı önünde park halindeki 41 Z 025 plakalı otomobile isabet etti.



Olayda yaralanan olmazken, A.Y. ile T.H. arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğu iddia edildi.



Polis, T.H.’yi yakalamak için çalışma başlattı.