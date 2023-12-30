Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağaca çarparak ters dönen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda Umuttepe yönüne giden Murat K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak ters döndü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Murat K. ve yanındaki Teoman S. ve Devran Y. ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

nedeniyle bir süre duran Umuttepe yönündeki trafik akışı, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.

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