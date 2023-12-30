Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı: 3 yaralı

Kabaoğlu Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda Umuttepe yönüne giden Murat K.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki ağaca çarparak ters döndü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralanan sürücü Murat K. ve yanındaki Teoman S. ve Devran Y. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Kaza nedeniyle bir süre duran Umuttepe yönündeki trafik akışı, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.