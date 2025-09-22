Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İlimtepe Dereköy mevkisindeki mesire alanına giden Binnaz Kaya'ya aracından indiği esnada otomobil çarptı.

Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.