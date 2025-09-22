Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Binnaz Kaya yaşamını yitirdi. Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücüyü arıyor.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

'nin Körfez ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte İlimtepe Dereköy mevkisindeki mesire alanına giden Binnaz Kaya'ya aracından indiği esnada otomobil çarptı.

Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı ile gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...