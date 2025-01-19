Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Muharrem Türk (47) idaresindeki motosiklet, Barbaros Mahallesi mevkisinde T.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Türk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

