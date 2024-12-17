Kocaeli'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'de S.A. idaresindeki 41 ATD 797 plakalı otomobil, Gebze ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde Nadir ile Zerdali sokakları kesişiminde Y.K. yönetimindeki 06 DJF 529 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 41 ATD 797 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 7 yaşındaki H.A. yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.