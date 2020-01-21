Kocaeli’de otoyol kenarında ceset bulundu

Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nun Tepetarla mevkisinde yol bakım çalışması yapan Karayolları ekipleri, yol kenarında ağaçlık alanda battaniyeye sarılı şüpheli bir paket gördü.



Karayolları ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara yönündeki tek şeridi ulaşıma kapatan polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.



Polis ekiplerinin açtığı paketten, battaniyeye sarılmış ve bağlanmış halde bir erkeğe ait ceset bulundu.



Ekiplerin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.