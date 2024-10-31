Kocaeli'de palet deposunda büyük yangın

Adem Yavuz Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerinde bulunan bir palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kuru ağaç parçalarının bulunduğu depoda alevler kısa sürede büyüdü. Deponun tamamını saran alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin mücadelesi sürüyor.