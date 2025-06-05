Kocaeli'de palet fabrikasında yangın: İki yaralı

Kocaeli'de bir palet fabrikasında başlayan yangın, kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden bir itfaiye personeli ile bir çalışan ise yaralandı.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın: İki yaralı

'nin Çayırova ilçesinde bulunan palet fabrikasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kısa sürede büyüdü.

Alevler gökyüzüne yükselirken, siyah dumanlar çevreyi kapladı.

Kocaeli'de palet fabrikasında yangın: İki yaralı - 1

KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye ve ilçeleri ile İstanbul'dan takviye ekipler sevk edildi. Ekipler gökyüzüne yükselen alevleri söndürmek için uzun süre çaba harcadı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, polis ekipleri de alevlere TOMA ile müdahale etti.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri ile bir işçi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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