Kocaeli'de park halindeki araçta yangın

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Gece patlama sesiyle uyanan vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı.

Kocaeli'de park halindeki araçta yangın

, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan park halindeki bir otomobilde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple park halindeki otomobil yanmaya başladı.

Patlama sesine uyanan vatandaşlar, aracın yandığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, vatandaşlar yangın anını cep telefonu kamerası ile kaydetti.

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