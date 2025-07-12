Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik varil üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'de plastik fabrikasında yangın

Şekerpınar Mahallesi'nde bulunan Marmara Geri Dönüşümcüler Sitesi Ayçiçek Sokak’taki bir plastik varil üretim fabrikasında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Üretim alanında bulunan plastik malzemelerin alev alması sonucu oluşan yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı.

Yangında, fabrikanın üretim bölümünde zarar oluştu. Alevlerden etkilenen bitişikteki iş yerinde ise küçük çaplı zarar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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