Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu: Ailesini ziyarete gitmişti

Şırnak'ta görev yapan polis memuru, ailesini görmek için geldiği memleketi Kocaeli'de dere yatağında ölü olarak bulundu. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu: Ailesini ziyarete gitmişti

Edinilen bilgiye göre, 'ta şark görevi yapan ve ailesini görmek için 'ye izne gelen memuru Emre Bakkal'dan (28) sabah saatlerinden beri haber alamayan ailesi, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Kocaeli'de polis memuru derede ölü bulundu: Ailesini ziyarete gitmişti - 1

İhbar üzerine , jandarma ve AFAD ekipleri Kartepe'de arama çalışması başlattı. Yapılan aramada ekipler, Uzuntarla İbrikdere mevkiinde bulunan dere yatağında bir kişinin hareketsizce yattığını fark etti.

Olay yerine gelen deniz polisi, şahsı dereden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kişinin aranan polis memuru Emre Bakkal olduğu ve yarın görevine geri dönmesi gerektiği öğrenildi.

Geniş çaplı güvenlik önlemleri arasında savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından, Bakkal’ın cansız bedeni ölüm nedeninin tespiti için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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