Kocaeli’de polislere bıçak çeken şüpheli vuruldu
24.11.2025 18:41
DHA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde aranması olan Sinan T, bıçakla polis ekiplerine direnince vuruldu.
Gölcük'ün Değirmendere Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde aranması bulunan Sinan T'yi (33) fark eden polis ekipleri şüpheliyi gözaltına almak istedi.
Şüpheli uyarılara rağmen, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi. Sinan T, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.