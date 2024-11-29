Kocaeli'de restoranda yangın çıktı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde restoranda çıkan yangın korkuttu. 2 personelin yaralandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kocaeli'de restoranda yangın çıktı

Kayacık Mahallesi Cemil Engin Deniz Sokak'taki bir restoranın mutfak kısmında yangın çıktı. Alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalışan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese , sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı personeller, ilk müdahalelerinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. ise itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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