Kocaeli'de sahili deniz suyu bastı

İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle sahil otoparkının bir bölümü sular altında kaldı.



Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi, Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkının bir kısmında su birikti.



Belediye ekipleri önlem amacıyla dubalarla otoparkın bir bölümünü geçişlere kapattı.



Öte yandan kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapılırken, vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

