Kocaeli'de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Olay, dün gece Yeni Mahalle Ayaz Sokak’ta yaşndı. Aracıyla Fırat O.'ya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan sürücünün aracı aydınlatma direğine çarparak durdu.

Silah seslerini duyan çevredekiler ihbarda bulundu, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Fırat O., Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Fırat O’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otomobilde inceleme yaptı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.