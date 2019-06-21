Sağanak yağış yurdun bazı bölgelerinde hayatı olumsuz etkiliyor.





Kocaeli'de öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış su baskınlarına neden oldu.

E-5 Karayolu'nun Kocaeli istikameti Yeni Eşme mevkisinde yağış nedeniyle dere taşması sonucu 2 alt geçitte su baskınları yaşandı.

Bazı bölgelerinde kısmi su basmaları görülen karayolunda trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalışırken, bölgeye sevk edilen ekipler yaşanan aksaklığın giderilebilmesi için çalışma başlattı.



ÇÖPLER SAPANCA GÖLÜ'NE AKTI

Şu sıralar trafik her iki yönden kontrollü olarak sağlanıyor. Sel suları, Eşme'de bulunan vahşi depolama alanındaki çöpler de Sapanca Gölü'ne indi.

DÜZCE'DE DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Çayağzı ve Beyhanlı köyleri mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular yüzünden zor anlar yaşayan sürücülerden bazıları araçlarını yol kenarına park etmek zorunda kaldı.



Karayolları ekiplerinin Batı Karadeniz bağlantı yolunun kapanmaması için çalışmaları sürerken ilçe merkezinde de yağış nedeniyle küçük çaplı su taşkınları meydana geldi.



Meteoroloji yetkilileri, yağışın gün içerisinde devam edeceğini belirterek, olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.