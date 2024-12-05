Kocaeli'de silah kaçakçılarına baskın

Kocaeli'de uyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılarına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi.

Kocaeli'de silah kaçakçılarına baskın

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünün katılımı ile planlı operasyon düzenlendi.

kapsamında 16 ayrı adreste eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 6 tüfek, 216 fişek, 18 tüfek kartuşu, 3.20 gram narkotik madde ele geçirildi, şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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