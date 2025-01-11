Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.
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Körfez ilçesi D-100 yolunda 7 Ocak günü polis ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi.
Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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