Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde durdurulan otomobilde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı.

Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Körfez ilçesi D-100 yolunda 7 Ocak günü polis ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi.

Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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