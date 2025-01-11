Kocaeli’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Körfez ilçesi D-100 yolunda 7 Ocak günü polis ekipleri, aldıkları istihbarat üzerine bir otomobili durdurdu.



Otomobilde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 17 adet tabanca ile 17 adet şarjör ele geçirildi.



Olaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.