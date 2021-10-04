Kocaeli'de silahlı kavga: Eski enişte kurşun yağdırdı

Kocaeli'de tartıştığı eski eniştesinin silahla vurduğu bir kişi ağır yaralandı.

Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 02:47

Kocaeli'de silahlı kavga: Eski enişte kurşun yağdırdı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eski eniştesi tarafından tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı.

Akse Mahallesi 471. Sokak'ta, Ö.İ. ile eski eniştesi olduğu öğrenilen T.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.B, tabancayla İ.Ö'ye ateş etti.

Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan İ.Ö, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan T.B, emniyete götürüldü.

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