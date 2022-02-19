Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti

Kocaeli İzmit'te, yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Vali Seddar Yavuz, saldırganın yakalandığını açıkladı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 19.02.2022 - 17:24

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan gazeteci hayatını kaybetti

'de internet haber sitesi sahibi Güngör Arslan, ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Arslan, İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'ndeki ofisine gelen kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Güngör Arslan Güngör Arslan

Ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve ağır yaralanan Arslan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliğince R.Ö.’nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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