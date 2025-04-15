Kocaeli'de sis denizi: Görsel şölen oluştu

Hava sıcaklığının ani düşmesiyle Kocaeli'de sis etkili oldu. Sis bulutu, şehrin üzerini kapladı.

Kocaeli'de sis denizi: Görsel şölen oluştu

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentin doğu kısmında sis etkisini gösterdi.

ve İzmit ilçelerinin üzerine yayılan sis, görüş mesafesini azalttı. Şehrin batı bölümünde ise pus etkili oldu.

Samanlı Dağları'nın 1640 rakımlı zirvesi Kartepe'ye gitmek isteyenler, sisin içinden geçerek bölgeye ulaştı.

Kocaeli'de sis denizi: Görsel şölen oluştu - 1 Kentin yüksek kesimlerinden bakıldığında Kartepe ve İzmit'in "sis denizi"yle kaplandığı gözlendi.

Bazı kişiler, manzarayı fotoğraf çekerek kaydetti.

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