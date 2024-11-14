Kocaeli'de sis: Görüş mesafesi düştü
Kocaeli'de sis kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Görüş mesafesi düşerken sürücüler trafikte zorluk çekti.
Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte İzmit, Gölcük ve Başiskele ve Kartepe'nin yüksek kesimlerinde görüş mesafesi azaldı.
Deniz seviyesinden bakıldığında yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle gözden kayboldu.
Bazı evler, sis nedeniyle silüet görüntüsü verdi. Görüş mesafesinin düştüğü mevkilerde sürücüler trafikte dikkatli ilerledi.
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