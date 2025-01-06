Kocaeli'de sokak ortasında cinayet

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Eski İzmit Caddesi'nde Maksut B. (55) henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından kaldırımda silahlı saldırıya uğradı.

Kurşunlar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Maksut B. kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde Maksut B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayeti işleyen kişinin Maksut B.'nin husumetlisi olduğu iddia edildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.