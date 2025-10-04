Kocaeli'de sokak ortasında kadına şiddet

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sokak ortasında bir kadını döven şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, dün Kartepe ilçesinde bir kadının dövüldüğüne ilişkin görüntülerin bazı basın yayın organlarında yayımlanmasının ardından çalışma başlatıldı.

Kamera kayıtlarından kimliği tespit edilen şüpheli E.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren şüpheli hakkında "kasten yaralama" suçundan adli işlem başlatıldı.

