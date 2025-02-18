Kocaeli'de sondaj çalışmasında çıkan gazdan numune alındı

Dün saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak'ta metro inşaatının sondaj çalışması sırasında yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.



İhbar üzerine üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şerit çeken ve demir bariyerle yangının çevresine girişleri kapatan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri numune alınması için gazın çıktığı çukurun üzerini yangın battaniyesiyle örtüp, üzerine su sıkarak alevi söndürdü.

AFAD ve TÜBİTAK ekiplerinin sızan gazdan numune almasının ardından gaz yeniden alevlendirildi.



Emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri güvenlik şeridi ve bariyerle çevrilen bölgede tedbir amaçlı bekliyor.

"YANMA SONUÇLANANA KADAR TAKİP EDECEĞİZ"



AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, gazetecilere, dün öğleden sonra 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından AFAD ve itfaiye ekiplerinin olay yerine geldiğini belirterek, burada sondaj sırasında yer altından çıkan gazın yanmasıyla karşılaşıldığını söyledi.

Hemen gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını ve çevre güvenliğini sağladıklarını vurgulayan Koçan, yer altındaki hareketliliği görmek için MTA'dan jeoloji mühendisleriyle inceleme yaptıklarını kaydetti.



Koçan, bugün çıkan gazın tespiti için TPAO, Tüpraş, TÜBİTAK ve doğalgaz dağıtım şirketinden gelen ekiplerin numune aldığını aktararak, "İlk önce yanan alevi söndürdük. Numuneleri aldıktan sonra gazın ne olduğu noktasında çalışma başlattık. Daha sonra yeniden gazı alevlendirerek yanma sürecini tamamlamasını, kontrollü yanma şekline dönüşmesini sağlamış olduk. Bu saatten sonra da yine bu yanmayı sonuçlanana kadar takip edeceğiz." diye konuştu.