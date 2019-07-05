Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, İran uyruklu bir kişi gasp edilirken polis alışılmamış şekilde şüpheliyi buldu.
Geçen cumartesi günü gece saatlerinde, Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nin önündeki ağaçlık alan içerisinde İngilizce konuşarak sosyal medya hesabından canlı yayın yapan İran uyruklu Kamran A.G'ye gasp edilirken yanına gelen bir kişi cep telefonu, tablet bilgisayar ve 2000 Macar parasını gasp etti.
Kamran A.G.'nin şikayeti üzerine polis, sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceledi.
Polis, görüntülere takılan kişinin M.G. olduğunu belirledi. Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.G. arkadaşlarıyla birlikte bölgede 4 gasp olayı gerçekleştirdiklerini, paraları harcadıklarını, İran uyruklu kişiden gasp ettikleri cep telefonu, tablet ve Macar parasını ise E.A.'ya verdiklerini belirtti.
Polis, M.G.'nin ifadesi doğrultusunda yaşları 17 ile 18 arasında değişen A.K., Y.C.T., B.K. ve G.B. ile çalınan ürünleri satın alan E.A. ile ağabeyi E.A.'yı gözaltına alındı.
E.A. ve E.A.'da bulunan Kamran A.G.'ye ait cep telefonu, tablet ve paraya el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.