Kocaeli'de şüpheli ölüm: Poligonda vurulmuş halde bulundu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir atış poligonuna giden 30 yaşındaki Ebubekir Yılmaz, silahla başından vurulmuş halde bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, kurtarılamadı.

Polis, poligonda incelemelerde bulundu.

Gencin intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.