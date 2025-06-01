Kocaeli'de taksi yayaya çarptı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir taksi, yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
İzmit'te bir taksi, yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı.
Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık Merkezi'ne haber verdi.
İhbar üzerine olay yerin sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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