Kocaeli'de taksici cinayeti: Müşteri silahla vurdu

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde meydana geldi. Taksi sürücüsü Murat Karaca'nın aracına binen kimliği henüz belirsiz kişi, saldırdığı taksiciye tabancayla 6 el ateş etti. Şüpheli olay yerinden koşarak kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar, taksi sürücüsü Karaca'yı hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Karaca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 çocuk babası Karaca'nın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.