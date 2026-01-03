Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

03.01.2026 10:01

Anadolu Ajansı

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

 

Açıklamada, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır." ifadesine yer verildi.

 

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferlerinin de iptal edildiği kaydedildi.

