Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Hoşgör Sokak'taki inşaat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle yolda çukur oluşurken, doğalgaz, elektrik, su, telefon ve kanalizasyon hatları kullanılamaz hale geldi.
Yolun yakınındaki iki evin, altyapının hasar görmesi nedeniyle sahiplerince boşaltıldığı öğrenildi.
Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede bariyerlerle güvenlik önlemi alındı.
"HASARIN GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI"
Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Metin Söylemez, yol çökmesinin evler için herhangi bir tehlike oluşturmadığını söyledi.
Altyapı hasarının giderilmesi ve yolun tamiri için dolgu çalışmasının başlatıldığını aktaran Söylemez, yolun çökmesine neden olan firma hakkında da gerekli cezai işlemin uygulanacağını kaydetti.