Kocaeli'de TIR, 5 otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Anadolu Ajansı 21.02.2020 - 16:37 | Son Güncelleme : 21.02.2020 - 16:38
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, 5 otomobile çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, TIR'ın otomobillere çarpma anı yer alıyor.