Kocaeli'de TIR, 5 otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde TIR'ın 5 otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 21.02.2020 - 16:37 | Son Güncelleme : 21.02.2020 - 16:38

kocaeli kaza.jpg

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, 5 otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, TIR'ın otomobillere çarpma anı yer alıyor.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...