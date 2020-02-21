Kocaeli'de TIR, 5 otomobile çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Anadolu Caddesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, 5 otomobile çarptı.



Durumun bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı bir kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Öte yandan, kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntülerde, TIR'ın otomobillere çarpma anı yer alıyor.