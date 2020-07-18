Kocaeli'de TIR minibüse çarptı: 9 yaralı

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 03:03
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın önde seyreden minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı TIR, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yöndeki Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüsteki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.