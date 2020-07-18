Kocaeli'de TIR minibüse çarptı: 9 yaralı

Körfez gişeleri mevkisinde gerçekleşen kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 18.07.2020 - 03:03

Kocaeli'de TIR minibüse çarptı: 9 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir TIR'ın önde seyreden minibüse çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'ndan İstanbul istikametine giden Abdullah Tirit idaresindeki 34 UJ 2960 plakalı TIR, Körfez gişeleri mevkisinde aynı yöndeki Mustafa Sağlam'ın kullandığı 10 S 00575 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan minibüsteki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan TEM Otoyolu'nun İstanbul istikametindeki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...