Kocaeli'de TIR şoförünün feci ölümü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Mevlüt Şafak isimli şoför, TIR'ın damperli kasasındaki kaynak işlemini izlemeye başladı. Bu sırada kasanın kapağı aniden kapandı.

İş yerindeki diğer çalışanlar, sağlık ekipleri gelene kadar karton parçalarıyla güneş ışığını keserek şoförün başında bekledi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı şoföre ilk müdahaleyi yaparak kalp masajı uyguladı ve hastaneye kaldırdı.

Şoför, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

