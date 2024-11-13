Kocaeli'de TIR’la çarpışan motosikletteki sürücü öldü

Ankara istikametinde seyreden Furkan Kılıç (26), idaresindeki 34 DRR 133 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Gebze geçişinde aynı yönde giden Ç.U'nun kullandığı 26 GN 543 plakalı TIR’la çarpıştı.



TIR’ın yaklaşık 20 metre sürüklediği motosikletteki Kılıç ağır yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Kılıç'ın cenazesinin, işlemlerin ardından memleketi Gümüşhane'ye gönderileceği öğrenildi.



TIR sürücüsünün gözaltına alındığı kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım araçların kaldırılmasıyla normale döndü.