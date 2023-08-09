Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti

SON DAKİKA HABERİ: Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamaya yaralanan bir kişi hayatını kaybetti. Patlamada 3'ü ağır, 12 kişi yaralanmıştı.

Kocaeli'de TMO silosundaki patlama | Bir işçi hayatını kaybetti
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'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) silosundaki patlamada yaralananlardan 1 kişi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

TMO silosunda 7 Ağustos'ta meydana gelen patlamada yaralanan Ekrem Kalkan (20), sevk edildiği Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı

Derince’deki patlamadan yaralı kurtulan işçi yaşananları anlattı

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Patlamada yaralananlardan 5'inin tedavisi ise sürüyor.

İlçenin sahil kesimindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda önceki gün patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti.

Yaralılardan 6'sı dün taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan 1'i olan Ekrem Kalkan İstanbul'daki Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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