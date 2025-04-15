Kocaeli'de tonlarca sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Körfez ilçesindeki bir imalathaneye baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, 12 ton sahte alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, bir adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi.

9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

