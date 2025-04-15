Kocaeli'de tonlarca sahte alkol ele geçirildi

Kocaeli'nde 12 ton sahte alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de tonlarca sahte alkol ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Körfez ilçesindeki bir imalathaneye baskın yaptı.

Adreste yapılan aramada, 12 ton sahte alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, bir adet 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi.

9 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.

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